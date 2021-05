Scandali arbitrali e bufere social: i soldi fanno la felicità? Le Top 5 news della settimana – VIDEO (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra Scandali arbitrali, fallimenti sportivi e non, bufere social, ecco le Top 5 news della settimana nella nostra classifica, selezionata dalla redazione di Calcio news 24 Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio news 24 nella nostra speciale classifica. Dallo scandalo rimborsi spese che ha investito il mondo arbitrale all’incredibile bufera social tra due “vecchi amici”, passando per inattesi fallimenti sportivi e nuovi contratti firmati. Con un unico filo conduttore: ma i soldi fanno davvero la felicità? ISCRIVETEVI AL CANALE YOUTUBE ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra, fallimenti sportivi e non,, ecco le Top 5nella nostra classifica, selezionata dalla redazione di Calcio24 Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5selezionate dalla redazione di Calcio24 nella nostra speciale classifica. Dallo scandalo rimborsi spese che ha investito il mondo arbitrale all’incredibile buferatra due “vecchi amici”, passando per inattesi fallimenti sportivi e nuovi contratti firmati. Con un unico filo conduttore: ma idavvero la? ISCRIVETEVI AL CANALE YOUTUBE ...

Advertising

BombeDiVlad : ?? Scandali arbitrali, il commento di #Pecoraro: 'Juve e milanesi hanno peso maggiore' ??? Intervento dell'ex Capo d… - Resenzatrono : @Simonegtt77 @ChryCalle @DavideZancky @paolobertolucci un gobbo che grida agli scandali arbitrali e' come cicciolin… - amicofracito : Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare le partite di pallone con gli scandali arbitrali ?????? - fra_macri : Razionalmente poi penso che, nel bene e male, il ns è ruolino da CL, dove puoi avere scivoloni. Farem 76 pti ma nn… - InterMania8 : @Nyram90 @FBiasin In premier hanno un campionato pulito, equilibrato, competivito, senza scandali arbitrali. In I… -