Rt nazionale oggi: l'indice di contagio ancora in calo a 0.78 (Di venerdì 21 maggio 2021) l'indice di contagio Rt nazionale oggi, venerdì 21 maggio, è in calo a 0.78. Per la seconda settimana consecutiva si assiste a un decremento secondo il monitoraggio della Cabina di Regia. La scorsa settimana l'indice di contagio Rt nazionale era a 0.86. Secondo le ultime previsioni da lunedì anche la Valle d'Aosta andrà in zona gialla. Dal 31 maggio invece Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise potrebbero entrare in zona bianca. E a cascata dal 7 giugno anche Liguria, Umbria, Veneto e Abruzzo. L'incidenza nazionale dei casi ogni 100mila abitanti è in calo a 66 casi rispetto ai 96 della scorsa settimana. Con la ripartenza del settore wedding il 15 giugno, nelle prossime ore il Comitato Tecnico Scientifico si ...

