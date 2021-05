Regno Unito, vendite al dettaglio aprile meglio del previsto (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Forte balzo delle vendite al dettaglio in Regno Unito che secondo l’Office for National Statistics, nel mese di aprile, hanno segnato un incremento del 9,2% su base mensile, dopo il +5,1% messo a segno a marzo e contro il +4,5% atteso dagli analisti. Su base annua si registra una crescita del 42,4% dopo il +7,2% di marzo e supera le stime di consensus (+36,8%). Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite del 9% su mese dopo il +4,6% del mese precedente ed a fronte di un +4,2% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +37,7% rispetto al +7,9 precedente e al +31,7% atteso. Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Forte balzo dellealinche secondo l’Office for National Statistics, nel mese di, hanno segnato un incremento del 9,2% su base mensile, dopo il +5,1% messo a segno a marzo e contro il +4,5% atteso dagli analisti. Su base annua si registra una crescita del 42,4% dopo il +7,2% di marzo e supera le stime di consensus (+36,8%). Lealcore, che escludono i carburanti, sono salite del 9% su mese dopo il +4,6% del mese precedente ed a fronte di un +4,2% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +37,7% rispetto al +7,9 precedente e al +31,7% atteso.

