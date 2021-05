Rapina Cuneo | colpi sparati tutti all’esterno della gioielleria

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) Idi pistola che hanno ucciso duetori e ferito il terzo durante laallaRoggero di Grinzane avvenuta nel pomeriggio del 28 aprile scorso “risultano esser statidel negozio”. E’ quanto emerso dalle indagini fino ad ora condotte dai carabinieri di Alba ee coordinate dalla procura di Asti In particolare, si legge in una notaprocura, “allorché itori si davano fuga sulla pubblica via, il gioielliere con l’armava in successione Alessandro Modica alla gamba destra, ferendolo, nonché Andrea Spinelli al fianco destro e Giuseppe Mazzarino alle spalle, ciascunoto al cuore da un proiettile che ne cagionava ...