Personale ATA ex LSU | prorogati i termini per mobilità al 7 giugno 2021 NOTA PDF

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la NOTA n.15991 del 21 maggio 2021, relativa alla proroga dei termini di scadenza della mobilità del Personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito dell'Intesa sottoscritta con i sindacati riguardante la mobilità del Personale ex LSU che ha ottenuto la trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno.

