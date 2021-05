Nuoto | agli Europei di Budapest “piovono” medaglie azzurre Pellegrini d' argento

(Di venerdì 21 maggio 2021) «La meda non era scontata perché eravamo tutte vicine, sono stanca ma contenta per l’andamento dei 200 anche se alla fine non ne avevo più». Sono le parole di Federicadopo l’ottima...

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Coninews : ALEEEEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di #Budapest2021 Alessandro #Miressi, con il nuovo record italiano 47.45, si prende… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - sasascarso : RT @rtl1025: ?? La staffetta azzurra formata da #StefaniaPirozzi, #SaraGailli, #SimonaQuadarella e #FedericaPellegrini ha conquistato la med… - sasascarso : RT @rtl1025: ?? Secondo posto e medaglia d'argento per Margherita #Panziera nei 100 dorso agli #Europei di #nuoto a #Budapest. Una gara ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto agli

Leggi anche Paltrinieri argento nei 1500 metri Miressi argento nei 100 stile e le altre medaglie azzurre Federica Pellegrini in finale nei 200 Simona Quadarella oroEuropei negli 800 stile ...E' quello che è avvenuto a Margherita Panziera che ha conquistato uno splendido argentoEuropei di. La finale dei 100 dorso ha avuto due vite, nella prima l'azzurra aveva chiuso al quinto ...A Budapest la 25enne di Montebelluna si piazza al secondo posto con il tempo di 59"01. La gara è stata ripetuta per via di un problema tecnico ...«La medaglia non era scontata perché eravamo tutte vicine, sono stanca ma contenta per l’andamento dei 200 anche se alla fine non ne avevo più». Sono le ...