Non si dicono le bugie premier

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 maggio 2021) Boris Johnson, il primo ministro del Regno Unito che viene travolto da una montagna di plastica mentre davanti a Downing Street parla ai cittadini degli impegni del governo inglese per ridurre la plastica. Che secondo Greenpeace, autore del video di denuncia “Wasteminster. A Downing Street Disaster”, è praticamente nulla. X Greenpeace denuncia Boris Johnson È questa la risposta dell’associazione ambientalista contro ledette dalsui successi del Regno Unito in tema di inquinamento. Una protesta che nasce dalla constatazione che ogni giorno dal Regno Unito vengono spedite 1.800 tonnellate di rifiuti in plastica, ovvero 688.000 tonnellate all’anno in altri Paesi nel sud-est del mondo. Primi fra tutti Turchia e Malesia, causando un’emergenza sanitaria per la popolazione locale e inquinando gli oceani. Un problema che ...