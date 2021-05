Non ci si separa dalla maglia rosa (Di venerdì 21 maggio 2021) La maglia rosa di Learco Guerra – la prima, il 10 maggio 1931, la Milano-Mantova di 206 chilometri – è custodita da Learco Guerra. Learco il nipote: il figlio del figlio Gino. La tiene a casa. Se ne separa a malincuore. Più i no che i sì. Tanto che nella mostra a San Benedetto Po dedicata alla Locomotiva Umana a novant’anni dalla nascita del simbolo del primato al Giro d’Italia, la maglia rosa originale c’è soltanto con una copia. Ma c’è molto altro. Autentico, genuino, vero. A cominciare dalla passione. Stesso sangue, stessa terra, stesse strade. Da San Nicolò Po, luogo di nascita di Guerra, a San Benedetto Po, sede della mostra, c’è solo il Po di mezzo: quindici i chilometri di strada, cinque in linea d’aria. Luca Battesini, 56 anni, figlio di un meccanico di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladi Learco Guerra – la prima, il 10 maggio 1931, la Milano-Mantova di 206 chilometri – è custodita da Learco Guerra. Learco il nipote: il figlio del figlio Gino. La tiene a casa. Se nea malincuore. Più i no che i sì. Tanto che nella mostra a San Benedetto Po dedicata alla Locomotiva Umana a novant’anninascita del simbolo del primato al Giro d’Italia, laoriginale c’è soltanto con una copia. Ma c’è molto altro. Autentico, genuino, vero. A cominciarepassione. Stesso sangue, stessa terra, stesse strade. Da San Nicolò Po, luogo di nascita di Guerra, a San Benedetto Po, sede della mostra, c’è solo il Po di mezzo: quindici i chilometri di strada, cinque in linea d’aria. Luca Battesini, 56 anni, figlio di un meccanico di ...

Non ci si separa dalla maglia rosa Nella mostra a San Benedetto Po dedicata a Learco Guerra a novant'anni dalla nascita del simbolo del primato al Giro d'Italia, la casacca originale c'è soltanto con una copia. Luca Battesini racconta ...

Eriksen racconta la festa scudetto ed afferma: "Peccato non gioire con i tifosi" Intervistato sul canale YouTube della sua Nazionale, Eriksen ha raccontato le belle sensazioni vissute nei giorni in cui l'Inter si è goduta la festa per il tricolone. Queste le sue parole: "Ci è disp ...

