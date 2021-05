NBA 2021, Play-in: Washington travolge Indiana e si prende l’ottavo posto a Est (Di venerdì 21 maggio 2021) Nella notte appena trascorsa si è disputata una sola partita valevole per i Play-in, il mini-torneo che decreterà i nomi delle ultime quattro squadre ad accedere ai Playoff NBA 2021. Ad Est, dopo i Boston Celtics, a qualificarsi per la post-season sono i Washington Wizards, che travolgono per 142-115 gli Indiana Pacers e si prendono l’ottavo posto della Conference. Alla “Capital One Arena”, dinanzi a 5333 spettatori, la sfida tra ottava e nona forza della regular season rimane in equilibrio solamente per 15 minuti: a partire dalla metà del secondo quarto, infatti, Washington schiaccia il piede sull’acceleratore e arriva all’intervallo con un vantaggio di 14 punti (66-52). Nel terzo quarto i padroni di casa segnano addirittura 48 punti e salgono sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Nella notte appena trascorsa si è disputata una sola partita valevole per i-in, il mini-torneo che decreterà i nomi delle ultime quattro squadre ad accedere aioff NBA. Ad Est, dopo i Boston Celtics, a qualificarsi per la post-season sono iWizards, che travolgono per 142-115 gliPacers e si prendonodella Conference. Alla “Capital One Arena”, dinanzi a 5333 spettatori, la sfida tra ottava e nona forza della regular season rimane in equilibrio solamente per 15 minuti: a partire dalla metà del secondo quarto, infatti,schiaccia il piede sull’acceleratore e arriva all’intervallo con un vantaggio di 14 punti (66-52). Nel terzo quarto i padroni di casa segnano addirittura 48 punti e salgono sul ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Ce l'hai fatta. Ora sei nella Hall of Fame. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant' ?????? Il discorso integ… - Eurosport_IT : 'Congratulazioni amore, tutto il tuo duro lavoro e il tuo sacrificio sono stati ripagati. ???? Da brividi il discors… - repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - SkySportNBA : NBA, tutti i premi della stagione 2020-21: annunciati i nomi dei finalisti - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Playoff NBA: Washington travolge Indiana, si prende l’ottavo posto e sfiderà Philadelphia -