Migranti, Sea Eye attraccata a Pozzallo: 415 persone a bordo. Draghi: lunedì proporrò relocation a Consiglio Ue (Di venerdì 21 maggio 2021) Sugli sbarchi l'Italia gioca una doppia partita: l'intesa con Tunisi e le richieste per la redistribuzione a Bruxelles Leggi su tg.la7 (Di venerdì 21 maggio 2021) Sugli sbarchi l'Italia gioca una doppia partita: l'intesa con Tunisi e le richieste per la redistribuzione a Bruxelles

Advertising

amnestyitalia : Archiviata l’inchiesta contro Carola Rackete, capitana della nave Sea Watch 3. Secondo la procura, Rackete aveva il… - ilriformista : Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Ave… - repubblica : ?? Sea Watch, i pm di Agrigento: 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' - AnnaP1953 : RT @MarcoSanavia1: Ma più di tutto mi stanno sul cazzo le ONG tedesche che con estremo scherno e razzismo nei nostri confronti, raccattano… - Ultron65 : RT @realDonadelLuca: Mentre la Sea Eye 4 si appresta a scaricare 400 “migranti” a Pozzallo, la nave Aita Mari della ONG spagnola Maydayterr… -