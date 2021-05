Microsoft, Google ed Apple starebbero facendo di tutto per bloccare la legge per riparazioni più semplici e meno costose (Di venerdì 21 maggio 2021) Vedere grandi compagnie che attraverso lobbisti e influenze di vario tipo fanno di tutto per contrastare o favorire norme o disegni di legge non è di certo novità e l'ultimo caso è al centro di un report di Bloomberg che punta il dito contro un trio di colossi tech che avrebbero unito le forze contro un nemico comune. Il report in questione rivela che Microsoft, Apple e Google starebbero collaborando per bloccare le leggi legate al "Right to Repair". Queste leggi che cercano di trovare spazio negli USA, hanno l'obiettivo di costringere le compagnie come le tre sopracitate a rendere le riparazioni dei loro dispositivi molto più semplici e quindi meno costose. La legge prevede che le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Vedere grandi compagnie che attraverso lobbisti e influenze di vario tipo fanno diper contrastare o favorire norme o disegni dinon è di certo novità e l'ultimo caso è al centro di un report di Bloomberg che punta il dito contro un trio di colossi tech che avrebbero unito le forze contro un nemico comune. Il report in questione rivela checollaborando perle leggi legate al "Right to Repair". Queste leggi che cercano di trovare spazio negli USA, hanno l'obiettivo di costringere le compagnie come le tre sopracitate a rendere ledei loro dispositivi molto piùe quindi. Laprevede che le ...

