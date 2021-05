Mauro Repetto | dal grande successo con gli 883 al buio Ecco cosa fa oggi

(Di venerdì 21 maggio 2021)è quasi del tutto sparito dalle scene, ma tutti ricordano perfettamente il suo nome e la sua faccia:fail secondo membro degli 883? L’amicizia trae Max Pezzali era cominciata sui banchi del Liceo Scientifico. I due, oltre a essere compagni di classe, per un periodo sono stati addirittura compagni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sanchez_strada : @cippiriddu Ho perso le sue tracce da oltre un decennio. Edit: vedo ora che nel 2018 ha pubblicato l'album 'Pelle… - boia_er : RT @Mary_mbarza: @Aelois_ C'eravamo io, Anna Oxa, Cuccureddu e Mal dei Primitives all'autogrill dell'area di sevizio 'Pioppa Est'. Poi si a… - Aelois_ : RT @Mary_mbarza: @Aelois_ C'eravamo io, Anna Oxa, Cuccureddu e Mal dei Primitives all'autogrill dell'area di sevizio 'Pioppa Est'. Poi si a… - Streetfightman : @ziaiaia3 @ReplayDream Mauro Repetto! ??per le coreografie ??????? - herzoa : @vieri_bobo Siete un bel mix: Bobo moderatore, Adani competente, Cassano cazzone, Ventola il Mauro Repetto della si… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Repetto

CheDonna.it

... i miti e le emozioni di un decennio fighissimoPrefazione di Lodo Guenzi con una nota di. Erano i primi anni 90 quando gli 883 si fecero conoscere da milioni di giovani con canzoni ...... inseguitore e inseguito, Tom e Jerry, Ben & Jerry, Max Pezzali e. Nei secondi 40 minuti un gruppo di sicari in maschera fa irruzione in casa di Romina con intenzioni, in questo caso, ...CARPI Stasera, alle 21, Max Pezzali presenta il libro “Max 90. La mia storia” con prefazione di Lodo Guenzi e una nota di Mauro Repetto. Conduce Pierluigi Senatore. Diretta sulla pagina Facebook Radio ...Chi è Max Pezzali, dove e quando è nato, età, moglie, fidanzata, figli, Martina Marinucci, vita privata e carriera. Max Pezzali infatti è tra gli ospiti di Un’ora sola Vi Vorrei, il programma di Enric ...