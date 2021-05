LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 12.26 Eccolo al villaggio di partenza: The Stage 13 finishes in @eliaviviani's town: Verona. La tappa 13 arriva nella città di @eliaviviani: Verona.#Giro pic.twitter.com/Z0OQIE4R0T — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 21, 2021 12.24 Il più atteso oggi, sul traguardo di casa, è sicuramente Elia Viviani: l’azzurro sarà il prossimo portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. 12.21 La frazione odierna nel dettaglio: Giro d'Italia 2021 Stage 1?3? tappa 1?3? Ravenna – Verona 198 km Start 12.25 PM Arrival ~ 5.15 PM@RaiSport 12.20 PM, @Eurosport IT 12.20 PM ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.26 Eccolo al villaggio di partenza: The Stage 13 finishes in @eliaviviani's town: Verona. La13 arriva nella città di @eliaviviani: Verona.#pic.twitter.com/Z0OQIE4R0T —d'Italia (@ditalia) May 21,12.24 Il più atteso, sul traguardo di casa, è sicuramente Elia Viviani: l’azzurro sarà il prossimo portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. 12.21 La frazione odierna nel dettaglio:d'ItaliaStage 1?3?1?3? Ravenna – Verona 198 km Start 12.25 PM Arrival ~ 5.15 PM@RaiSport 12.20 PM, @Eurosport IT 12.20 PM ...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - infoitsport : Giro d'Italia, la 13ª tappa Ravenna-Verona Live: partenza alle 12.25 | La diretta - FedeDiLo98 : @AleColumn99 Senza senso il live timing, alternano 1.22 a 1.26 per fare il giro veloce, già sanno che non possono s… -