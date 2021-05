Israele e Hamas accettano il cessate il fuoco (Di venerdì 21 maggio 2021) Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è “una vera opportunità” per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese, durato 11 giorni: lo ha detto Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. Il presidente Usa ha poi ringraziato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, con il quale ha avuto una conversazione telefonica, per il ruolo svolto nel Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Ililtraè “una vera opportunità” per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese, durato 11 giorni: lo ha detto Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. Il presidente Usa ha poi ringraziato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, con il quale ha avuto una conversazione telefonica, per il ruolo svolto nel

Advertising

andreapurgatori : la squadra di #Atlantide ringrazia tutte e tutti coloro che ci hanno seguito nel difficile racconto della guerra in… - andreapurgatori : LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal… - SkyTG24 : È entrato ufficialmente in vigore alle 2 locali (l'1 di notte italiana) il cessate il fuoco tra Israele e Hamas:… - GiuliaAngelax : RT @siamozeta: #Israele e #Hamas si sono accordati per un cessate il fuoco. Il termine dei bombardamenti entrerà in vigore questa notte, co… - YBah96 : RT @FerdinandoC: Da stanotte è in vigore il cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Questa è una foto pubblicata dal New York Times sugli ult… -