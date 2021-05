Isola, perché la premiazione del vincitore si svolgerà in Honduras (Di venerdì 21 maggio 2021) La finale dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina: l’ultima puntata di quest’ultima edizione – salvo cambiamenti improvvisi – andrà in onda il prossimo 7 giugno, con una settimana di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista. Condotto da Ilary Blasi, con il supporto in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, il reality show eleggerà il suo vincitore a breve. Per la prima volta nella storia della trasmissione c’è una novità che riguarda la finale: come anticipato da Tvblog, il vincitore dell’Isola dei Famosi sarà proclamato in Honduras. Il perché di questa decisione è presto detto: non vedremo infatti come nelle scorse edizioni l’incoronazione del vincitore a Milano – sede dello studio del programma – ma direttamente in ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 maggio 2021) La finale dell’dei Famosi è sempre più vicina: l’ultima puntata di quest’ultima edizione – salvo cambiamenti improvvisi – andrà in onda il prossimo 7 giugno, con una settimana di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista. Condotto da Ilary Blasi, con il supporto in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, il reality show eleggerà il suoa breve. Per la prima volta nella storia della trasmissione c’è una novità che riguarda la finale: come anticipato da Tvblog, ildell’dei Famosi sarà proclamato in. Ildi questa decisione è presto detto: non vedremo infatti come nelle scorse edizioni l’incoronazione dela Milano – sede dello studio del programma – ma direttamente in ...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma davvero spendiamo un milione di euro al mese per ogni nave quarantena al largo di Lampedusa? Spero che il Vimina… - fattoquotidiano : Più passano i giorni, più il pranzo alle Terme di Sardara – vietato perché avvenuto il 7 aprile, con l’isola in zon… - Lemonmeringuepu : @DariaCorrente @_comedincanto @Maxbeco2 Ma capisci l'Italia o fai finta? Non sto parlando con te. Sto parlando con… - destinatedPPGS : RT @grande_flagello: Live - Valeria si salva al televoto ma non la prende bene e si sfoga: 'Grazie ma voglio finirla perchè le persone dico… - tarabittolo : RT @Pennacchiiiii: Nessun uomo è un' isola, intero in sè stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terra... Ogni morte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola perché Pechino Express torna con la nuova edizione: spunta il nome della prima Coppia Nino Formicola e Franco Terlizzi , che si sono conosciuti a L'Isola dei Famosi 2018 , potrebbero essere nel cast. "Voglio che Nino sia preparato perché presto potrebbe arrivare per noi una sfida da ...

Tommaso Zorzi criticato perché paparazzato con un 19enne, sbotta: "Ho 26 anni e hai rotto tre quarti di?" ( In tanti infatti, gli hanno fatto presente la loro differenza d'età: Tommaso Stanzani ha 19 anni, mentre l'opinionista de L'Isola dei Famosi 15 ne ha 26. (Continua dopo il video e commento) Tommaso ...

Startup: madre e figlia lanciano divise fashion per personale ristoranti ciociariaoggi.it Nino Formicola e Franco Terlizzi , che si sono conosciuti a L'dei Famosi 2018 , potrebbero essere nel cast. "Voglio che Nino sia preparatopresto potrebbe arrivare per noi una sfida da ...In tanti infatti, gli hanno fatto presente la loro differenza d'età: Tommaso Stanzani ha 19 anni, mentre l'opinionista de L'dei Famosi 15 ne ha 26. (Continua dopo il video e commento) Tommaso ...