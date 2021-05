Emma a Verissimo parlerà del DDL Zan e di Franco Battiato | le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 maggio 2021)Marrone, ex vincitrice dell’edizione 2009 del talent show Amici di Maria De Filippi, sarà ospite, nuovamente, nell’ultima puntata della stagione televisiva 2020/2021 diche andrà in onda sabato 22 maggio 2021 alle ore 15 circa su Canale 5. Per la messa in onda conclusiva di quest’anno, Silvia Toffanin ha deciso di dare vita ad una registrazione davvero scoppiettante del talk show, come era facile intuire leggendo gli ospiti e le anticipazioni di questa settimana di. Nel salotto della rete del ‘Biscione’, tra gli altri, si siederà la cantante salentina che racconterà alcuni episodi inediti della sua vita e risponderà alle domande della moglie di Pier Silvio Berlusconi. Dalle indiscrezioni trapelate sulla puntata che è stata registrata giovedì 20 maggio, pare che la cantautrice classe 1984 ha esordito dicendo ...