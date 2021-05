Elisa Isoardi single da tre anni si racconta a Venus Club

(Di venerdì 21 maggio 2021)è stata ospite asu Canale 5 di Lorella Boccia e ha parlato della sua vita sentimentaleieri sera è stata ospite di Lorella Boccia a “” su Canale 5. Alla conduttrice e alle opinioniste Mara Maionchi e Iva Zanicchi ha confidato di essereda tre, da quando cioè è naufragata la storia d’amore con il leader della Lega, Matteo Salvini. Infatti la conduttrice piemontese ed ex naufraga dell’edizione numero 15 dell’Isola dei Famosi ha negato di aver avuto un flirt con Raimondo Todaro, maestro di “Ballando con le Stelle”. Su questo aspetto ha chiarito: “C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo ...

E' un periodo pieno di impegni per, reduce dall'avventura all''Isola dei Famosi' e già proiettata verso nuove avventure. E' richiestissima in tv e per stare dietro a tutti gli impegni che la attendono c'è bisogno di ...: il suo abito nero con lo spacco ci è piaciuto molto. Come creare un look simile, dalla scelta delle scarpe al beauty ...Elisa Isoardi è stata tra le ospiti della terza puntata di Venus Club, il late show condotto da Lorella Boccia, e per l’occasione ha puntato ...Elisa Isoardi è tornata a parlare della storia d'amore con Matteo Salvini e della presunta liaison con Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ...