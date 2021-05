Draghi e Von der Leyen aprono Health summit | vaccini per tutti Il video

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - RaiNews : Von der Leyen: 'Dichiarazione di Roma rivoluzionaria, diciamo 'no' al nazionalismo sanitario' #GlobalHealthSummit… - JUREGRANDE : #Draghi #summit salute : 'fon' der Leyen o 'van' del Leyen. Mi ha messo nel dramma. Il cognome è tedesco, del marit… - edavid57edavid : RT @repubblica: Roma, al via il Global Health Summit presieduto da Mario Draghi e Ursula von der Leyen - valeria_frezza : RT @RomanoAng: Incomprensibile la scarsa copertura dei quotidiani a qs evento, che in piena pandemia è di una certa importanza: sempre a co… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Von

' La crisi globale non è finita . Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente'. Marioapre in tandem con la presidente della Commissione europea, UrsulaDer Leyen , il Global Health Summit di Roma . Che riunisce via web i leader del G20 e le maggiori organizzazioni mondiali ...Lo ha affermato un panel di 26 scienziati - istituito dader Leyen in vista del Global Health Summit - nel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Ue. 'Un'equità globale nell'...Il mondo sta entrando in una "age of pandemics", ovvero nell’era delle pandemie, ed è cruciale prepararsi oggi per poter far fronte domani a nuove, probabili minacce alla salute globale. Gli scienziat ...Il presidente del Consiglio chiude il Global Health Summit con un lungo discorso in cui si dice soddisfatto dei risultati raggiunti oggi: “Una ...