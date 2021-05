Dovizioso e Aprilia, avanti per i test di fine giugno (Di venerdì 21 maggio 2021) Sembra cristallizzarsi il rapporto tra Andrea Dovizioso e Aprilia Racing. La casa di Noale ha annunciato il proseguimento della collaborazione con il pilota romagnolo tanto da assumere un carattere ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 maggio 2021) Sembra cristallizzarsi il rapporto tra AndreaRacing. La casa di Noale ha annunciato il proseguimento della collaborazione con il pilota romagnolo tanto da assumere un carattere ...

Advertising

Flyin18T : Andrea Dovizioso and Aprilia to continue 2021 MotoGP testing at Misano - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #Aprilia #Dovizioso L'ex pilota #Ducati proseguirà la collaborazione come tester in sella all'Apri… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #Aprilia #Dovizioso L'ex pilota #Ducati proseguirà la collaborazione come tester in sella all'A… - CorriereRomagna : MotoGp, il 2021 di Dovizioso sarà da collaudatore dell'Aprilia - - OA_Sport : Dovizioso-Aprilia, si continua per i test -