Dl semplificazioni | bozza | superbonus anche per alberghi e pensioni

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il superbonus al 110% anche per "gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2", ossia per la categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro). E' quanto si legge in una bozza del Dl semplificazioni.

