DIRETTA Giro d'Italia 2021 LIVE: Nizzolo rompe l'incantesimo! Tutte le classifiche (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d'Italia 2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.32 Giacomo Nizzolo si rilancia anche nella classifica a punti: 1 1 – SAGAN Peter BORA – hansgrohe 135 2 5 ?3 Nizzolo Giacomo Team Qhubeka ASSOS 126 3 3 – CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 113 4 2 ?2 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 110 5 4 ?1 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 86 17.31 Immutata la classifica generale: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO

