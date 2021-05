Covid, via libera esperti Ema a monoclonale Gsk-Vir (Di venerdì 21 maggio 2021) Via libera del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’anticorpo monoclonale sotrovimab di GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology per il trattamento precoce di Covid-19. Il Chmp ha espresso un parere positivo che gli Stati membri dell’Ue – sottolineano l’azienda britannica e il suo partner americano – potranno ora utilizzare per prendere decisioni nazionali sull’uso precoce del prodotto prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) dell’Ema. Il parere degli esperti si riferisce all’uso di sotrovimab per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg) con Covid-19, che non richiedono integrazione di ossigeno e sono a rischio di progredire verso una forma grave di malattia. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Viadel Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’anticorposotrovimab di GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology per il trattamento precoce di-19. Il Chmp ha espresso un parere positivo che gli Stati membri dell’Ue – sottolineano l’azienda britannica e il suo partner americano – potranno ora utilizzare per prendere decisioni nazionali sull’uso precoce del prodotto prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) dell’Ema. Il parere deglisi riferisce all’uso di sotrovimab per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg) con-19, che non richiedono integrazione di ossigeno e sono a rischio di progredire verso una forma grave di malattia. ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - martaottaviani : E comunque complimenti a @RegLombardia. Ieri sera a prenotare il vaccino ho impiegato tre minuti di orologio. Numer… - MediasetTgcom24 : Draghi alla cabina di regia: 'Ora coprifuoco alle 23, via dal 21/6' #covid - serenel14278447 : Linfociti T, una scoperta apre la strada ai nuovi vaccini anti-Covid - Sevenpress : 600 Vittime sul Lavoro per Covid in 16 mesi di pandemia +8,9% rispetto a fine marzo ma i vaccini funzionano… -