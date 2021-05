Covid | Oms | “9 morti al minuto nel mondo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Solo ieri, più di 13mila persone in tutto ilhanno perso la vita a causa di-19”. Significa “9 ogni”. E “oggi il numero sarà simile. Così domani, e il giorno successivo”. “Le persone continueranno a morire finché persisterà la disparità globale nei vaccini”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione del Global Health Summit in corso a Roma. “Il rapido sviluppo dei vacciniè un trionfo della scienza. Ma la loro distribuzione iniqua è un fallimento per l’umanità” ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Si concentra “nei Paesi del G20 quasi il 90% di tutti i vaccini somministrati a livello globale”, ha fatto notare il dg. Ma “possiamo porre fine alla pandemia solo ...