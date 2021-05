Covid: indice Rt continua a scendere e risulta inferiore a 1 in tutte le Regioni d'Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) La situazione Covid in Italia sta gradualmente migliorando: è questo quello che emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss e del Ministero della Salute. Il report evidenzia infatti che tutte le Regioni e le Provincie Autonome Italiane «hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1». Di conseguenza si comprende che tutte le Regioni sono classificate come «a basso rischio». I dati di questo monitoraggio si riferiscono alla settimana che va dal 10 maggio al 16 maggio. I dati dell'ultimo monitoraggio Covid settimanale Iss La bozza dell'ultimo report sul monitoraggio settimanale della situazione Covid in Italia è basato sui dati della ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021) La situazioneinsta gradualmente migliorando: è questo quello che emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss e del Ministero della Salute. Il report evidenzia infatti chelee le Provincie Autonomene «hanno un Rt medioa 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1». Di conseguenza si comprende chelesono classificate come «a basso rischio». I dati di questo monitoraggio si riferiscono alla settimana che va dal 10 maggio al 16 maggio. I dati dell'ultimo monitoraggiosettimanale Iss La bozza dell'ultimo report sul monitoraggio settimanale della situazioneinè basato sui dati della ...

