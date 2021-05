“Cosa è successo con la figlia”. Stash, vengono fuori i fatti dopo la bufera e le polemiche sulla piccola Grace (Di venerdì 21 maggio 2021) La compagnia che gestisce lo scalo di Pescara risponde, per le rime, a Stash. Il cantante dei The Kolors nonché giudice nell’ultima edizione di Amici aveva lanciato pesanti accuse in merito ad un episodio capitato alla sua fidanzata Giulia Belmonte e alla loro figlia di 5 mesi, Grace. “Questa mattina avevo un volo – le parole di Giulia – sono arrivata in aeroporto e mi hanno detto che c’erano problemi con il biglietto”. “Io (trattata male dal personale, ma non voglio fare di tutta l’erba un fascio perché ci sono state persone gentili) con una bambina di cinque mesi ad aspettare che gli addetti si degnassero di rispondermi”. Il cantante su una story Instagram ha invece scritto: “Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) La compagnia che gestisce lo scalo di Pescara risponde, per le rime, a. Il cantante dei The Kolors nonché giudice nell’ultima edizione di Amici aveva lanciato pesanti accuse in merito ad un episodio capitato alla sua fidanzata Giulia Belmonte e alla lorodi 5 mesi,. “Questa mattina avevo un volo – le parole di Giulia – sono arrivata in aeroporto e mi hanno detto che c’erano problemi con il biglietto”. “Io (trattata male dal personale, ma non voglio fare di tutta l’erba un fascio perché ci sono state persone gentili) con una bambina di cinque mesi ad aspettare che gli addetti si degnassero di rispondermi”. Il cantante su una story Instagram ha invece scritto: “Questa è la foto che immortala miamentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Decreto Sostegni Bis: è ufficiale! Il Governo spiazza tutti Cosa è successo? Difficile dirlo per ora, limitiamoci ad esporre i fatti. La sostanza è che non ci sono più le rate di REm agevolate per chi era percettore di Naspi o Dis - Coll. Senza voler illudere ...

Accoltellò il miglior amico e confessò sui social, a 24 anni si è ucciso in carcere Aveva tentato il suicidio in carcere e oggi è dopo circa un mese di agonia, , il 24enne che nell'agosto 2019 uccise a coltellate l'amico , confessando poi il delitto con stories su Instagram e un post ...

Roberto Angelini si prende una pausa da «Propaganda Live». Ecco cosa è successo Vanity Fair Italia Andrea Di Carlo lascia Arisa: “Provaci ora ma senza di me” Cosa è successo questa volta tra i due? L’ennesima litigata? Un tiro e molla che ormai ci ha fatto perdere il conto ma questa volta Andrea parla di numeri primi, parla di Arisa, di lui che si è ...

Russia, non riesce a superare il livello del videogame e uccide i vicini di casa: condannato Non riesce a superare il livello del videogame e uccide i vicini di casa. Ivan Yezhov, 34 anni, è stato condannato per omicidio di primo grado dopo aver sterminato la famiglia dei ...

