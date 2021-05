Concorso docenti e Ata scuole italiane all’estero: domande 1-21 giugno. Info utili e requisiti. Il bando [PDF] (Di venerdì 21 maggio 2021) Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio i bandi di Concorso per la destinazione all’estero del personale della scuola. Ecco quello che riguarda il personale docente e Ata. L'articolo Concorso docenti e Ata scuole italiane all’estero: domande 1-21 giugno. Info utili e requisiti. Il bando PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio i bandi diper la destinazionedel personale della scuola. Ecco quello che riguarda il personale docente e Ata. L'articoloe Ata1-21. IlPDF .

