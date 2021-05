Concorso ASL “falsato”, Dirigente e funzionario finiscono ai domiciliari: «Candidati avvisati delle domande in anticipo» (Di venerdì 21 maggio 2021) Concorso ASL annullato a Latina (che ne era capofila), arrivano oggi i primi esiti dalle indagini. Si tratta del caso scoppiato nei mesi scorsi relativo alla procedura che aveva portato all’assunzione a tempo indeterminato di 70 assistenti amministrativi nei vari distaccamenti di Frosinone, Viterbo, Asl Roma 3 oltre che per il capoluogo pontino. Ma sulle procedure, svoltesi nel 2020, era emersa più di un’anomalia, su tutte la presenza ai primi posti delle graduatorie, sembrerebbe, di tanti Candidati in condizioni di parentela con dipendenti Asl (ma anche con politici). Il Concorso, a seguito dello scoppio dello scandalo, era già stato annullato. La stessa Asl aveva richiesto, si legge a margine del provvedimento di revoca del Concorso formalizzato a fine aprile, l’autorizzazione alla Regione per indire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021)ASL annullato a Latina (che ne era capofila), arrivano oggi i primi esiti dalle indagini. Si tratta del caso scoppiato nei mesi scorsi relativo alla procedura che aveva portato all’assunzione a tempo indeterminato di 70 assistenti amministrativi nei vari distaccamenti di Frosinone, Viterbo, Asl Roma 3 oltre che per il capoluogo pontino. Ma sulle procedure, svoltesi nel 2020, era emersa più di un’anomalia, su tutte la presenza ai primi postigraduatorie, sembrerebbe, di tantiin condizioni di parentela con dipendenti Asl (ma anche con politici). Il, a seguito dello scoppio dello scandalo, era già stato annullato. La stessa Asl aveva richiesto, si legge a margine del provvedimento di revoca delformalizzato a fine aprile, l’autorizzazione alla Regione per indire ...

