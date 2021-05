Calciomercato Juventus: Calhanoglu giocherà con l’Atalanta ma sarà addio al Milan (Di venerdì 21 maggio 2021) Hakan Calhanoglu giocherà l’ultima di campionato ma è pronto a salutare il Milan a fine stagione: è un obiettivo della Juventus. Le ultime Calhanoglu e il Milan sono ai saluti. L’obiettivo di mercato della Juve è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato. Ma c’è di più. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Manuele Baiocchini di Sky Sport, rispondendo ad una domanda circa la possibilità che il fantasista turco possa giocare contro l’Atalanta l’ultima partita col Milan, ha risposto con un secco sì. Soltanto la qualificazione in Champions potrebbe, forse, fargli cambiare idea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Hakanl’ultima di campionato ma è pronto a salutare ila fine stagione: è un obiettivo della. Le ultimee ilsono ai saluti. L’obiettivo di mercato della Juve è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato. Ma c’è di più. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Manuele Baiocchini di Sky Sport, rispondendo ad una domanda circa la possibilità che il fantasista turco possa giocare control’ultima partita col, ha risposto con un secco sì. Soltanto la qualificazione in Champions potrebbe, forse, fargli cambiare idea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

