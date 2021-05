Agricoltura | ad Syngenta | “Per essere sostenibili accelerare su digitalizzazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Per rendere l’più competitiva, sostenibile e resiliente bisogna spingere sulla. Lo afferma Riccardo Vanelli, amministratore delegatoItalia, in un’intervista all’Adnkronos, in occasione della giornata mondiale della Biodiversità che si celebra domani. Oggi lavorare in, spiega Vanelli, “significa affrontare tematiche e processi molto complessi che necessitano di un approccio scientifico integrato che sappia bilanciare produttività e pratiche rigenerative”. In questo senso, sottolinea l’ad, “un contributo fondamentale è apportato dalla tecnologia digitale e dagli strumenti dell’di precisione che prevedono raccolta di dati, elaborazione analisi e combinazione degli stessi con altre informazioni per migliorare l’efficienza nell’uso delle ...