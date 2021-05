Vaccino in vacanza, regioni in pressing. Ma ci sono ancora 12 milioni di over 60 da immunizzare (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag – Vaccino in vacanza, regioni in pressing nonostante il no del commissario Figliuolo, ma ci sono ancora 12 milioni di over 60 da immunizzare. Il nodo è permettere a chi è in vacanza in una regione diversa da quella di residenza di poter fare il richiamo del Vaccino senza dover rientrare apposta. Gli esperti e lo stesso Figliuolo tuttavia sono propensi a non modificare l’attuale sistema di vaccinazione. Ma il punto è che molti cittadini presumibilmente rinunceranno al secondo appuntamento fissato durante le vacanze, rimandando tutto a settembre. Questo comporterà un rallentamento della campagna vaccinale. Vaccino in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag –ininnonostante il no del commissario Figliuolo, ma ci12di60 da. Il nodo è permettere a chi è inin una regione diversa da quella di residenza di poter fare il richiamo delsenza drientrare apposta. Gli esperti e lo stesso Figliuolo tuttaviapropensi a non modificare l’attuale sistema di vaccinazione. Ma il punto è che molti cittadini presumibilmente rinunceranno al secondo appuntamento fissato durante le vacanze, rimandando tutto a settembre. Questo comporterà un rallentamento della campagna vaccinale.in ...

Advertising

ciruglio : RT @dinoserpe: Quindi esiste qualcuno che dopo aver fatto la prima dose di vaccino (con la seconda già fissata), in questa situazione di co… - PalermoToday : Arriva il 'patto Salva-Vacanza': le Regioni che somministreranno il vaccino ai villeggianti - romatoday : Arriva il 'patto Salva-Vacanza': le Regioni che somministreranno il vaccino ai villeggianti - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Tanti, troppi soggetti a rischio non sono ancora completamente immunizzati - Arsodendro : Vadi in vacanza 3 giorni in sardegna 3 in corsica e 3 in puglia. Quandi arriva la scadenza del vaccino lo vorrei a… -