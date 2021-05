Vaccini anche per la fascia 12-15 anni: ok dal 28 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Ema darà presto il via libera, dal 28 maggio prossimo, ai Vaccini Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time alla Camera. Comunica il ministro che: “Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 maggio l’Ema darà l’ok al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. E’ un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d’età le vaccinazioni”. Per il ministro Speranza, la vaccinazione nelle fasce più giovani “è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale soprattutto in vista della ripresa dell’anno scolastico. Il Governo è a lavoro con il generale Figliuolo per costruire quindi un ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Ema darà presto il via libera, dal 28prossimo, aiPfizerper la12-15. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time alla Camera. Comunica il ministro che: “Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28l’Ema darà l’ok al vaccino Pfizerper la12-15. E’ un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d’età le vaccinazioni”. Per il ministro Speranza, la vaccinazione nelle fasce più giovani “è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale soprattutto in vista della ripresa dell’anno scolastico. Il Governo è a lavoro con il generale Figliuolo per costruire quindi un ...

