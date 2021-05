Soggiorni estivi Case del Maestro 2021 | online la graduatoria

(Di giovedì 20 maggio 2021) È stata pubblicata ladel Bandopresso ledel, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione e ai loro parenti entro il secondo grado. L'articolo .

Orizzonte Scuola

