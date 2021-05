Roberto Baggio rivela come nacque l’idea del codino: “Eravamo negli Stati Uniti per i Mondiali…” (Di giovedì 20 maggio 2021) “l’idea è nata per gioco. Stavamo in hotel in America durante i Mondiali e c’era una cameriera che aveva delle treccine stupende. Mi ricordo che quel giorno, parlando con lei per farle i complimenti, mi disse: ‘Perché non te li fai anche a te?’. E dopo due ore era lì a farmele. Ovviamente non potevo tenere le treccine libere durante le partite e quindi mi è venuta in mente l’idea di legarli con un codino”. Così Roberto Baggio ha ricordato com’è nato il suo celebre codino, durante la presentazione de Il Divin codino, il film su uno dei più grandi calciatori italiani, in uscita il 26 maggio su Netflix. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “è nata per gioco. Stavamo in hotel in America durante i Mondiali e c’era una cameriera che aveva delle treccine stupende. Mi ricordo che quel giorno, parlando con lei per farle i complimenti, mi disse: ‘Perché non te li fai anche a te?’. E dopo due ore era lì a farmele. Ovviamente non potevo tenere le treccine libere durante le partite e quindi mi è venuta in mentedi legarli con un”. Cosìha ricordato com’è nato il suo celebre, durante la presentazione de Il Divin, il film su uno dei più grandi calciatori italiani, in uscita il 26 maggio su Netflix. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

