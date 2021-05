“Querela per Fedez”. La decisione ufficiale contro il cantante, la situazione si complica (Di giovedì 20 maggio 2021) Abbiamo assistito a bocca aperta a tutto il percorso di Fedez post esibizione del 1 Maggio. Ebbene, ora la Rai ha deciso di far partire la Querela per diffamazione e danno di immagine. Come anticipato, il caso risale al Concerto del Primo Maggio trasmesso su Rai Tre con relativa bufera di critiche e polemiche accompagnate da accuse di censura. È stato proprio Fedez, per mezzo social, Instagram, a denunciare il caso di presunta censura messa in atto dalla Rai, e lo ha fatto pubblicando una telefonata registrata in cui parla con gli organizzatori del concerto e con la vicedirettrice di Rai Tre, Ilaria Capitani. Poi pochi giorni dopo quell’accaduto, il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, ha respinto le accuse di Fedez accusandolo di “manipolazione dei fatti”. Accade proprio oggi, dopo due settimane dall’accaduto al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Abbiamo assistito a bocca aperta a tutto il percorso dipost esibizione del 1 Maggio. Ebbene, ora la Rai ha deciso di far partire laper diffamazione e danno di immagine. Come anticipato, il caso risale al Concerto del Primo Maggio trasmesso su Rai Tre con relativa bufera di critiche e polemiche accompagnate da accuse di censura. È stato proprio, per mezzo social, Instagram, a denunciare il caso di presunta censura messa in atto dalla Rai, e lo ha fatto pubblicando una telefonata registrata in cui parla con gli organizzatori del concerto e con la vicedirettrice di Rai Tre, Ilaria Capitani. Poi pochi giorni dopo quell’accaduto, il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, ha respinto le accuse diaccusandolo di “manipolazione dei fatti”. Accade proprio oggi, dopo due settimane dall’accaduto al ...

Ultime Notizie dalla rete : Querela per La Rai querela Fedez per diffamazione e danno d'immagine La Rai querela Fedez per diffamazione e danno d'immagine in seguito al polverone mediatico sollevato dopo il concertone dell'1 ...

La Rai porta Fedez in tribunale? 'Querela per diffamazione e danno d'immagine' Al centro della querela vi sarebbe ovviamente la telefonata intercorsa tra il rapper e gli ... La telefonata - pubblicata in un primo momento da Fedez per avvalorare la sua tesi di un tentativo di ...

