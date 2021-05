Paragone: “Queste non sono riaperture: così il mondo imprenditoriale non può lavorare” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il leader di ItalExit Gianluigi Paragone, che proprio oggi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano, prima di entrare a ieri a Palazzo Madama ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia Vista sul mondo della ristorazione, che lui ha difeso in prima persona fin dall’inizio della pandemia. Paragone ha lanciato un duro attacco al governo per come ha gestito e sta gestendo le riapertura. Un governo totalmente scollato dalla realtà che sembra non capire e non conoscere le reali esigenze degli imprenditori e dei lavoratori. “Facciamo i conti con il calendario, siamo a fine maggio: ci mancava solo che tenessero le restrizioni come le abbiamo conosciute fino ad adesso…”, esordisce Paragone.



