Omotransfobia, le leggi in Europa: nella maggior parte dei Paesi i crimini d'odio sono estesi a orientamento sessuale e identità di genere – Come funziona in Francia, Spagna, Svezia, Germania

La maggior parte dei Paesi Ue ha una legislazione che estende i crimini d'odio all'Omotransfobia. E in undici ordinamenti degli Stati membri, che diventano 20 se si considerano tutti i Paesi del Consiglio d'Europa, non solo si puniscono le discriminazioni sull'orientamento sessuale, ma anche sull'identità di genere. Ovvero proprio quel concetto contro cui, in Italia, si battono le destre, i cattolici e una piccola parte delle femministe. Ad averlo inserito nei loro ordinamenti già da tempo sono invece Paesi Come Svezia, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio e ...

