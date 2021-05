NBA | LeBron manda i Lakers ai Playoff

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nella notte NBA ibattono i Warriors nel Play-In e accedono ai. Il canestro decisivo diJames condanna Curry e compagni a giocarsi l’ultimo posto disponibile contro Memphis. Thriller allo Staples Center Da un lato i Los Angeles, non ancora al massimo del loro potenziale e reduci da una stagione deludente, in cui le due star della squadra sono mancate per gran parte della Regular Season. Dall’altro i Golden State Warriors, trascinati contro tutto e tutti da uno Steph Curry nuovamente in versione MVP. Allo Staples Center va in scena una partita incredibile: intensità da, giocate sensazionali e un finale ricco di emozioni. Sì perché a 58? dal termineJames inventa il canestro della vittoria per i. Los Angeles che ...

