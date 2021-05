Morrison di Federico Zampaglione, tante luci e un’ombra (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi dovrei star qui a scrivere ancora una volta di femminile. Non perché io ne sia in qualche modo ossessionato, o almeno penso e spero non sia così, ma perché ancora una volta arriva una notizia che mi ammanta di imbarazzo e disagio. Esce infatti il cartellone di quello che un tempo era il Pistoia Blues Festival, e che al momento è il primo festival a chiudere un cartellone di un certo prestigio in questa stagione malandata che ci vede uscire così, un po’ sgaruppati, dal Covid, e presenta i seguenti nomi: Fulminacci, Sunbsonica, Motta e lucio Corsi, Ghemon, Francesco De Gregori, Frah Quintale e Venerus, Iosonouncane e infine Diodato, il tutto sotto il nome Storytellers- Suoni d’Autore. Ora, a parte l’abuso della parola storytelling e derivati, la cosa che mi agghiaccia, davvero, è la totale assenza di donne nel cast, neanche mezza. Lo faccio notare sui social e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi dovrei star qui a scrivere ancora una volta di femminile. Non perché io ne sia in qualche modo ossessionato, o almeno penso e spero non sia così, ma perché ancora una volta arriva una notizia che mi ammanta di imbarazzo e disagio. Esce infatti il cartellone di quello che un tempo era il Pistoia Blues Festival, e che al momento è il primo festival a chiudere un cartellone di un certo prestigio in questa stagione malandata che ci vede uscire così, un po’ sgaruppati, dal Covid, e presenta i seguenti nomi: Fulminacci, Sunbsonica, Motta eo Corsi, Ghemon, Francesco De Gregori, Frah Quintale e Venerus, Iosonouncane e infine Diodato, il tutto sotto il nome Storytellers- Suoni d’Autore. Ora, a parte l’abuso della parola storytelling e derivati, la cosa che mi agghiaccia, davvero, è la totale assenza di donne nel cast, neanche mezza. Lo faccio notare sui social e ...

