Maneskin, la fidanzata di Damiano David soffre di vulvodinia: che malattia è? (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovane, bello, talentuoso e trasgressivo, Damiano dei Maneskin è considerato da molti il cantante più affascinante e più sexy della musica italiana. Riservatissimo su tutto ciò che riguarda la sua vita sentimentale, recentemente il giovane artista ha deciso finalmente di svelare chi è la sua fidanzata, dopo anni di voci di corridoio: è Giulia Soleri,… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovane, bello, talentuoso e trasgressivo,deiè considerato da molti il cantante più affascinante e più sexy della musica italiana. Riservatissimo su tutto ciò che riguarda la sua vita sentimentale, recentemente il giovane artista ha deciso finalmente di svelare chi è la sua, dopo anni di voci di corridoio: è Giulia Soleri,… L'articolo proviene da City Roma News.

Suorpayne : RT @Fede_ProudOfLou: Damiano dei Maneskin che svela la sua fidanzata dopo quattro anni. Ariana Grande che si sposa in segreto. Poi c'è Harr… - HSW3ET : RT @Fede_ProudOfLou: Damiano dei Maneskin che svela la sua fidanzata dopo quattro anni. Ariana Grande che si sposa in segreto. Poi c'è Harr… - who_easy : Comunque volevo dire alla fidanzata di Damiano dei Maneskin: BEATA TE AMORE BEATA TE - Mery52431657 : Giorgia soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha fatto un discorso bellissimo raccontando la sua storia e d… - miky043 : RT @Fede_ProudOfLou: Damiano dei Maneskin che svela la sua fidanzata dopo quattro anni. Ariana Grande che si sposa in segreto. Poi c'è Harr… -