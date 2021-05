LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: allucinante Carlos Sainz, la Ferrari è PRIMA! (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Sainz in testa con la Ferrari. 2° Verstappen a 0.285, 3° Bottas a 0.311, 4° Hamilton a 0.379, 5° Giovinazzi a 0.950, 6° Perez a 0.959. 15.32 VERSTAPPEN E HAMILTON RIMANGONO DIETRO A Sainz A PARITA’ DI GOMME! E’ tutto vero, LA Ferrari E’ PRIMA! 15.31 Sainz ha trovato latifi che gli ha dato fastidio all’uscita dal tunnel, poi anche una McLaren nell’ultimo settore. 15.31 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAINNNZZZ!!!! Carlos Sainz al comando! 1’11?796! E ha trovato tanto traffico! 15.30 Perez trova il traffico di Bottas e non si migliora. 15.29 Il primo tentativo di Sainz con le soft non è eccezionale. Forse è un giro di riscaldamento per lo spagnolo. 15.28 Vediamo quale ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32in testa con la. 2° Verstappen a 0.285, 3° Bottas a 0.311, 4° Hamilton a 0.379, 5° Giovinazzi a 0.950, 6° Perez a 0.959. 15.32 VERSTAPPEN E HAMILTON RIMANGONO DIETRO AA PARITA’ DI GOMME! E’ tutto vero, LAE’15.31ha trovato latifi che gli ha dato fastidio all’uscita dal tunnel, poi anche una McLaren nell’ultimo settore. 15.31 SAAAAAAAAAAAAAAAAAAINNNZZZ!!!!al comando! 1’11?796! E ha trovato tanto traffico! 15.30 Perez trova il traffico di Bottas e non si migliora. 15.29 Il primo tentativo dicon le soft non è eccezionale. Forse è un giro di riscaldamento per lo spagnolo. 15.28 Vediamo quale ...

