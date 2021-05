L'ex Pm che indagò su Denise Pipitone: "Anna Corona e la figlia Jessica sono capaci di tutto" (Di giovedì 20 maggio 2021) "Quelle due donne sono terribili, secondo me sarebbero state capaci di tutto". E' quanto ha affermato Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala, parlando di Anna Corona e della figlia Jessica ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Quelle due donneterribili, secondo me sarebbero statedi". E' quanto ha affermato Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala, parlando die della...

Ultime Notizie dalla rete : che indagò L'ex Pm che indagò su Denise Pipitone: "Anna Corona e la figlia Jessica sono capaci di tutto" Quella che ho in mano è una copia, la lettera è a disposizione della Procura.. "Ho visto Denise e in un'auto" La missiva però non viene svelata totalmente , la conduttrice nella seconda parte della ...

Denise Pipitone, la tesi del rapimento: la testimonianza di Battista Della Chiave e l'auto che sbatte sul paracarro Maria Angioni , ex Pm che indagò sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, parla di un incidente d'auto . Un'auto che quel giorno andò a finire su un paracarro di pietra . L'auto ...

"Ho visto Denise e in un'auto" La missiva però non viene svelata totalmente , la conduttrice nella seconda parte della ...Maria Angioni , ex Pm che indagò sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, parla di un incidente d'auto . Un'auto che quel giorno andò a finire su un paracarro di pietra . L'auto ...