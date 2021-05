Israele-Hamas valutano cessate il fuoco Usa | Ci aspettiamo de-escalation

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unilpotrebbe essere “imminente, possibilmente entro 24 ore”. È quanto affermato da fonti di Salla Cnn. Conferme sono arrivate anche da persone coinvolte nei negoziati tra, mediati dall’Egitto, secondo le quali una tregua potrebbe entrare in vigore già domani. Il Wall Street Journal ha riportato progressi nei colloqui con il Movimento islamico, mentreha “ammesso in privato” di essere vicino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi militari. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito all’omologo israeliano Gabi Ashkenazi l’aspettativa Usa di “vedere una de-sulla strada per unil”. Come ha riferito il capo della diplomazia Usa in un tweet, i due ...

Nelle ultime 24 ore, ha aggiunto, l'aviazione ha concentrato i propri attacchi sul cosiddetto 'Metro', ossia la grande rete di tunnel e di bunker approntata dasotto al tessuto urbano di Gaza. ......usa le armi per presentarsi come l'unica vera forza capace di portare avanti la lotta palestinese e guidare la "resistenza" contro. In questi giorni,sta raggiungendo questo ...Secondo fonti palestinesi della Cnn, una tregua sarebbe "imminente". Per ora, però, si continua a sparare: raid israeliani nella notte, in mattinata nuovi razzi da Gaza ...L'ex premier: "Israele non ha il diritto di continuare a occupare i Territori palestinesi, di annettere Gerusalemme e colonizzare tanta parte della Cisgiordania. La loro politica di destra avallata da ...