Israele e la guerra di Gaza: cinque ragioni di un fallimento (Di giovedì 20 maggio 2021) Una guerra inutile. Una guerra fallimentare. La guerra di Gaza. Voluta dall''imputato criminale Netanyahu'. A darne conto, su Haaretz , è uno dei più autorevoli analisti israeliani, Aluf Benn 'A ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021) Unainutile. Unafallimentare. Ladi. Voluta dall''imputato criminale Netanyahu'. A darne conto, su Haaretz , è uno dei più autorevoli analisti israeliani, Aluf Benn 'A ...

Advertising

andreapurgatori : LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal… - La7tv : #atlantide Il commosso appello di @rulajebreal alle istituzioni mondiali ed europee per fermare la #guerra tra… - andreapurgatori : la squadra di #Atlantide ringrazia tutte e tutti coloro che ci hanno seguito nel difficile racconto della guerra in… - sfius : RT @rubio_chef: Non è una guerra ma una schifosa e illegale occupazione che dura da 73 anni con il tacito consenso di tutti. Non è la stori… - monicaognitanto : RT @Terra_Pianeta: Il peggior tweet che io abbia mai visto. Realmente la pagina ufficiale dello stato di Israele giustifica gli attacchi e… -