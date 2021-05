Inter, estate in compagnia di Real Madrid e Bayern Monaco: previsto un torneo (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Inter programma la prossima estate In attesa di terminare ufficialmente la stagione in corso che si concluderà con l’ultima di campionato, l’Inter programma quella che sarà l’estate. Quella che verrà sarà un’estate senza tourneé in giro per il mondo causa Coronavirus e causa impegni dei giocatori che prima disputeranno gli europei e solo dopo potranno godersi qualche giorno di vacanza. Secondo quanto riportato da Marca, tra chi passerà l’estate a casa ci sarà il Real Madrid che preparerà la nuova stagione a Veldebebas. Motivo questo che starebbe spingendo il club spagnolo ad organizzare un torneo insieme a Inter e a Bayern Monaco. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) L’programma la prossimaIn attesa di terminare ufficialmente la stagione in corso che si concluderà con l’ultima di campionato, l’programma quella che sarà l’. Quella che verrà sarà un’senza tourneé in giro per il mondo causa Coronavirus e causa impegni dei giocatori che prima disputeranno gli europei e solo dopo potranno godersi qualche giorno di vacanza. Secondo quanto riportato da Marca, tra chi passerà l’a casa ci sarà ilche preparerà la nuova stagione a Veldebebas. Motivo questo che starebbe spingendo il club spagnolo ad organizzare uninsieme ae a. L'articolo proviene da ...

