Il set di Bridgerton rifiutato dall' ex dimora del principe Andrea

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un set da utilizzare per cinque anni nei terreni situati nei pressi di Sunninghill Park, exdel, figlio della Regina Elisabetta: sarebbe stata questa l’intenzione della produzione della fortunata serie tv, ambientata a inizio Ottocento. La richiesta però è stata rispedita al mittente dal Royal Borough of Windsor e Maidenhead, distretto reale del Berkshire, nel sud-est dell’Inghilterra. La motivazione? L’allestimento avrebbe causato “danni al carattere rurale della zona”. A riportare la notizia è la Bbc. Impalcature, scenografie, un parcheggio e altre strutture temporanee per guardaroba e sala da pranzo avrebbero dovuto occupare gli spazi durante i mesi estivi. Gli addetti del consiglio hanno raccomandato il rifiuto dell’allestimento, che avrebbe costeggiato un bosco antico, sostenendo ...

