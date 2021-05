Gubitosi Tim | «Attesi ricavi in crescita dall’accordo con Dazn»

Advertising

L'ad diLuiginon rinuncia al progetto rete unica e 'chiama' Cdp, dopo l'uscita di scena di Enel. Sulla Serie A, scommessa di nuovi ricavi ed abbonamenti in fibra. Nonostante la freddezza del ..."L'ammontare del Recovery" con oltre il 20% dei fondi destinati al digitale, "e' senza precedenti". Lo ha sottolineato Luigi, amministratore delegato di, nel corso della conference call., ha aggiunto, "e' ben posizionata per i fondi aggiuntivi dedicati alla digitalizzazione del Paese, il Pil italiano e' ..."Il calcio da luglio andrà sulla fibra, una vera rivoluzione" ha affermato, durante la call con gli analisti, l'Amministratore Delegato di Tim, Luigi Gubitosi, ricordando che Dazn si è aggiudicato i ...L'ad di Tim Luigi Gubitosi non rinuncia al progetto rete unica e 'chiama' Cdp, dopo l'uscita di scena di Enel.