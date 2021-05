Giro d’Italia 2021, finalmente Andrea Vendrame! Non un semplice velocista, ma un corridore completo (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea Vendrame, nell’odierna dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna, ha finalmente ottenuto il primo successo della sua carriera sulle strade della Corsa Rosa. Un trionfo meritato, dopo anni di duro lavoro, che mette in risalto le doti del veneto dell’Ag2r-Citroen. Vendrame, infatti, è un corridore con qualità fuori dal comune, capace di piazzarsi in top-10 negli arrivi in volata, ma anche di difendersi in modo egregio su salite particolarmente impegnative. Nella tappa odierna, nonostante avesse già nelle gambe tre erte come il Monte Morello, il Passo della Consuma e il Passo della Calla, Vendrame non solo è stato capace di tenere le ruote di scalatori come George Bennett, Chris Hamilton e Gianluca Brambilla sul Passo del Carnaio, ma nel tratto più duro ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)Vendrame, nell’odierna dodicesima tappa del, la Siena-Bagno di Romagna, haottenuto il primo successo della sua carriera sulle strade della Corsa Rosa. Un trionfo meritato, dopo anni di duro lavoro, che mette in risalto le doti del veneto dell’Ag2r-Citroen. Vendrame, infatti, è uncon qualità fuori dal comune, capace di piazzarsi in top-10 negli arrivi in volata, ma anche di difendersi in modo egregio su salite particolarmente impegnative. Nella tappa odierna, nonostante avesse già nelle gambe tre erte come il Monte Morello, il Passo della Consuma e il Passo della Calla, Vendrame non solo è stato capace di tenere le ruote di scalatori come George Bennett, Chris Hamilton e Gianluca Brambilla sul Passo del Carnaio, ma nel tratto più duro ...

