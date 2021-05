Fognini | Medvedev | Schwartzman e altri 5 top | ecco il torneo show di Mouratoglou

(Di giovedì 20 maggio 2021) Diego, Grigor Dimitrov, Cristian Garin e Alexander Bublik nel gruppo A. Daniil, Fabio, Taylor Fritz e Corentin Moutet nel Gruppo B. Otto tennisti divisi in due gruppi per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Medvedev

La Gazzetta dello Sport

Diego Schwartzman, Grigor Dimitrov, Cristian Garin e Alexander Bublik nel gruppo A. Daniil, Fabio, Taylor Fritz e Corentin Moutet nel Gruppo B. Otto tennisti divisi in due gruppi per il torneo spettacolare "The Unpredictables"organizzato da Patrizk Mouratoglou a Biot, in ...... Jannik Sinner (n.17), Lorenzo Sonego (n.28), Fabio(n.29), Stefano Travaglia (n.76), ... 1 DJOKOVIC, Novak (SRB) 1 2, Daniil (RUS) 2 3 NADAL, Rafael (ESP) 3 4 THIEM, Dominic (AUT) 4 5 ...Fabio Fognini sarà in campo nella rassegna creata da Patrick Mouratoglou Lunedì 24 e martedì 25 maggio torna lo UTS. Parte la seconda stagione della rassegna creata da Patrick Mouratoglou che nella su ...Top Players, regole innovative, celebri location: il tennis del futuro torna su Eurosport con la seconda edizione di Ultimate Tennis Showdown, che si svolgerà alla Mouratoglou Academy lunedì 24 e mart ...