Final Fantasy XIV | i giocatori si riuniscono per commemorare Kentaro Miura | il papà di Berserk morto a 54 anni

(Di giovedì 20 maggio 2021) Centinaia didiXIV hanno reso omaggio a, il creatore del mangaall'età di 54. Immagini e video hanno iniziato a spuntare su Twitter e reddit nelle ultime ore, e mostrano centinaia di personaggi allineati intorno a una delle città di partenza, Ul'dah, con altri che si sono radunati anche a Limsa Lominsa. Isono passati tutti alla classe Cavaliere Nero, che trae una forte influenza da, con molti personaggi che posano con le loro spade nel terreno. Hanno partecipatodi server come Balmung, Cactuar, Leviathan e Midgardsormr, condi molti altri server che hanno riferito che le persone sono ...

In suo onore, svariati giocatori di14 , il secondo MMORPG basato sulla saga di Square Enix, hanno deciso di dedicare un po' del loro tempo per ricordare il mangaka . Gli utenti si sono ...I temi e l'impatto grafico di 'Berserk' hanno avuto un enorme impatto sulla cultura popolare , ad esempio influenzando videogiochi come 'Dark Souls', 'Bloodborne' e '', e altri manga e ...Centinaia di giocatori di Final Fantasy XIV hanno reso omaggio a Kentaro Miura, il creatore del manga Berserk morto all'età di 54 anni. Immagini e video hanno iniziato a spuntare su Twitter e reddit ...I giocatori di Final Fantasy XIV rendono omaggio allo scomparso mangaka Kentaro Miura. Tutti i dettagli nell'articolo dedicato.