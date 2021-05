F1, risultati e classifica FP1 GP Monaco 2021: Sergio Perez al comando davanti a Carlos Sainz, problemi per Charles Leclerc (Di giovedì 20 maggio 2021) Si sono chiusi da pochi minuti i primi 60 minuti di prove libere del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il messicano Sergio Perez (Red Bull) guida la classifica della classifica al termine della FP1 con il tempo di 1.12.487. Secondo posto per lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente attardati di 119 e 161 millesimi. Ottimi riscontri per la Rossa che appare in grado di potersi contendere il podio contro le Mercedes e le Red Bull. Ottimi segnali anche per l’AlphaTauri grazie al quarto tempo del francese Pierre Gasly davanti alle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas. Sessione difficile per ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Si sono chiusi da pochi minuti i primi 60 minuti di prove libere del Gran Premio di, quinto atto del Mondiale F1. Il messicano(Red Bull) guida ladellaal termine della FP1 con il tempo di 1.12.487. Secondo posto per lo spagnolo(Ferrari)all’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente attardati di 119 e 161 millesimi. Ottimi riscontri per la Rossa che appare in grado di potersi contendere il podio contro le Mercedes e le Red Bull. Ottimi segnali anche per l’AlphaTauri grazie al quarto tempo del francese Pierre Gaslyalle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas. Sessione difficile per ...

